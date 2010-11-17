В агроформированиях Житомирской обл. производство молока выросло на 1,4 %

В агроформированиях Житомирской области производство молока выросло на 1,4 % – до 78,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в хозяйствах Андрушевского района валовый надой молока вырос к аналогичному прошлогоднему показателю в 1,7 раза, Житомирского - в 1,9 раза, Брусиловского - 1,2 раза.

При этом Н. ДЕЙСАН уточнил, что наибольший валовый надой молока получен в хозяйствах Попельнянского района ( 14332 тонн), Ружинского района ( 12 499 тонн),Овручского ( 7004 тонн), Новоград-Волынского ( 7028 тонн), а также Андрушевского ( 5133 тонны).

В целом, сказал Н. ДЕЙСАН, уменьшение валового производства молока в указанном периоде в среднем на 16% допущено агроформированиями Малинского, Бердичевского и Барановского районов Житомирщины. За 10 мес.года в агроформированиях региона надоено от коровы 2 594 кг. молока, что на 314 кг или 13,8% больше прошлогоднего показателя.