Производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров упало

В Украине в январе-октябре 2010 года было произведено 64,8 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране произведено 6,5 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 0,8% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 11,8% меньше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 84,7 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 8% меньше, чем в 2008 году.