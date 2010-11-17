В Украине производство кисломолочных продуктов сократилось на 2,8%

В Украине в январе-октябре 2010 года производство кисломолочных продуктов сократилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 404 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 34,5 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 8,7% меньше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство кисломолочных продуктов сократилось на 7,2% по сравнению с 2008 годом – до 492 тыс. тонн.