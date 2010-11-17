В Украине производство сахара выросло на 25,5%

В Украине производство сахара белого кристаллического свекловичного в январе-октябре 2010 года составило 1,025 млн. тонн, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране было произведено 700 тыс. тонн сахара, что в 2,2 раза больше показателя за сентябрь 2010 года и на 6,8% больше показателя за октябрь 2009 года.