Производство водки и крепких напитков упало на 1,3%

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-октябре 2010 года составило 33,3 млн. дал, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране было произведено 3,5 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 58,2% больше показателя за сентябрь 2010 года и на 5,8% ниже показателя за октябрь 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 43,4 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 5,2% больше, чем в 2008 году.