В Украине производство коньяков и бренди выросло на 8,2%

В Украине производство коньяков и бренди в январе-октябре 2010 года составило 2,5 млн. дал, что на 8,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т. г. производство коньяков и бренди составило 0,4 млн. дал, что на 25% выше показателя сентября т. г. и на 2,6% выше показателя октября 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство коньяков и бренди в 2009 году составило 3 млн. дал, что на 21% ниже показателя 2008 года.