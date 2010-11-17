Производство ликеров и спиртовых настоек сократилось на 11,4%

В Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в январе-октябре 2010 года составило 10 млн. дал, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство этих напитков составило 0,7 млн. дал, что на 35,8% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 17,8% больше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водок и других спиртных напитков в 2009 году составило 12 млн. дал, что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.