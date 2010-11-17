В Украине производство пива выросло на 2,2%

В Украине в январе-октябре 2010 года производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 268 млн. дал, что на 2,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство пива в Украине составило 18,2 млн. дал, что на 26% ниже, чем в сентябре т.г., и на 11,7% ниже, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство в Украине солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 300 млн. дал, что на 6,2% ниже показателя 2008 года.