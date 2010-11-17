В Кировоградской обл. производство плодово-ягодной продукции выросло на 30%

В Кировоградской области на 1 ноября 2010 года хозяйства всех категорий собрали урожай плодово-ягодной продукции в объеме 26,3 тыс. тонн, что на 30,4% больше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Производство увеличилось за счет повышения урожайности с 49,9 ц до 65,7 ц с гектара.

Всеми категориями хозяйств собран урожай овощей открытого грунта в объеме 214,3 тыс. тонн (по 126 ц/га), что на 7,8% меньше, чем в прошлом году, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Урожай картофеля сократился на 7,6% до 394,1 тыс. тонн (снижение урожайности со 100 ц до 94 ц с гектара).

Хозяйствами населения получено 99,9% общего объема картофеля и 96,2% - овощей, плодов и ягод.