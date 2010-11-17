В Украине производство шоколада выросло, кондитерских изделий – снизилось

В Украине в январе-октябре т.г. производство шоколада и продуктов, содержащих какао, выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 271 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В октябре производство шоколада составило 39,7 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 9,1% больше, чем в октябре 2009 года.

Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, за отчетный период снизилось на 6,5% по сравнению с январем-октябрем 2009 года – до 207 тыс. тонн.

Производство кондитерских изделий в октябре т.г. составило 23,6 тыс. тонн, что на 12,7% больше, чем в сентябре 2010 года, и на 6% меньше, чем в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, производство шоколада в Украине в 2007 году выросло на 8,8% – до 327 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 6,1%, до 253 тыс. тонн.

В 2008 году производство шоколада в Украине увеличилось на 5,3% – до 345 тыс. тонн, кондитерских изделий – сократилось на 2%, до 249 тыс. тонн.