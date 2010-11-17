В Херсонской области производство вина сократилось на 29%

В Херсонской области производство вина в январе-октябре 2010 года сократилось на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 292,5 тыс. декалитров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в октябре т.г. производство вина сократилось на 57,4% по сравнению с октябрем 2009 года, а по сравнению с сентябрем т.г. – выросло на 15,8%.

Всего в октябре текущего года в регионе было выпущено 13,9 тыс. декалитров вина.