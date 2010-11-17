В Полтавской обл. в сельское хозяйство инвестировано 358 млн. грн.

В Полтавской области в сельское хозяйство за январь-сентябрь 2010 года инвестировано 358 млн. грн., что составляет 8% от общего объема капиталовложений по области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды Главного управления статистики в Полтавской области Любовь РОМАНЕНКО.

По ее данным, из общей суммы инвестиций в предприятия сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства зарубежные инвесторы из 15 стран инвестировали 11,2 млн. долл., что составило 2% от общего объема прямых иностранных инвестиций в области.

Основными странами-инвесторами являются Великобритания, Кипр, Ливан, Германия. На эти страны приходится 81% от общего объема прямых инвестиций, вложенных в предприятия данной отрасли.