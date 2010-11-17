В Херсонской обл. производство кетчупов, соусов и пряностей выросло на 14,8%

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилось в целом на 14,7% и составило 29,7 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, при этом производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 22,8% - до 19,16 тыс. т, а выпуск соусов (не томатных), приправ и пряностей за тот же период текущего года увеличился на 6,8% - до 10,55 тыс. т.

Объем выпуска томатных соусов и кетчупов в октябре текущего года к октябрю 2009 года увеличился на 20,4%, а к сентябрю текущего года - на 1,7%.

В то же время выпуск не томатных соусов и пряностей к октябрю прошлого года сократился на 3,4%, а к показателям сентября 2010 года - на 0,7%.

Всего в октябре 2010 года было произведено томатных соусов и кетчупов 1,87 тыс. т, а не томатных соусов, приправ и пряностей – 1,12 тыс. т.