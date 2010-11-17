В Житомирской обл. выращивание скота и птицы выросло на 2,8%

В Житомирской области в январе-октябре 2010 года объемы выращивания скота и птицы во всех категориях хозяйств увеличились к аналогичному прошлогоднему показателю на 2,8% – до 52,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях области объем выращивания скота и птицы вырос на 2,9% – до 10,7 тыс. тонн.

При этом Н.ДЕЙСАН уточнил, что в агроформированиях Барановского, Малинского, Лугинского и Народичского районов реализация скота и птицы снизилась в среднем на 60%.

Также в сельхозпредприятиях Коростенского, Брусиловского, Андрушевского и Житомирского районов производство продукции выращивания скота и птицы за 10 месяцев т.г. выросло к прошлогоднему показателю в среднем в 1,7 раза.