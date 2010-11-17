В Черкассах АМК закрыл на ТРК "ВИККА" телепередачу

Черкасское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) прекратило действия ООО рекламного агентства "Вереск" (г. Днепропетровск) в виде недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного отделения АМКУ.

Как установило отделение, общество через черкасскую телерадиокомпанию "ВИККА" распространяло на правах рекламы телевизионную передачу "Корзина потребителя" о ценовой политике торговой сети "АТБ" в сравнении с другими торговыми сетями и рынками в Черкассах.

Согласно сообщению, распространяемая в телепрограмме информация относительно цен и ассортиментов продовольственных товаров не содержала сведений о производителях, весе, акциях торговых предприятий. Поскольку распространенная в рекламе неполная информация могла ввести потребителей в заблуждение и предоставить торговой сети "АТБ" неправомерное преимущество в конкуренции, отделение предоставило РА "Вереск" рекомендации, на период выполнения которых было прекращено распространение вышеупомянутой передачи.