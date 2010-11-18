Украина запретила ввоз из Мозамбика восприимчивых к ящуру животных и сырья

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них из Республики Мозамбик.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины.

Отмечается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Мозамбика зарегистрировано заболевание животных ящуром.

