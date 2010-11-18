Предложение МинАП о «поголовном» дотировании коалицией не обсуждалось - Кинах

Предложение МинАП об изменении действующего порядка дотирования производителей молока и мяса при подготовке проекта нового Налогового кодекса ко второму чтению не обсуждалось. Об этом заявил интернет-изданию 24.ua председатель УСПП, народный депутат Анатолий Кинах.

«Открытой публичной дискуссии по этому поводу не было, в том числе в составе рабочих групп, которые сейчас работают над проектом Налогового кодекса. А в составе каждой рабочей группы есть представители бизнес-сообщества Украины, и там такие решения не принимались», - сказал он, комментируя сообщение СМИ о том, что существует согласованная позиция Кабмина относительно введения нового порядка дотирования производителей молока и парламент за нее проголосует. Об этом, в частности, сказал «Делу» народный депутат Евгений Сигал.

Слова А.Кинаха подтвердил президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко: «Я не знаю, есть ли такие договоренности, но я знаю то, что большинство депутатов-аграриев поддерживают ту схему работы, которая была раньше, когда дотации выплачивались на сумму производимой продукции, а не на голову КРС».

Также в СМИ появилась информация о якобы существующей личной договоренности министра АПК и руководителя аграрного комитета ВР о поддержке коалицией перехода к дотированию на голову КРС. Комментируя ее, Л. Козаченко заявил, что не знает «какую лично министр занимает позицию и договаривался ли он с аграрным комитетом о том, чтобы поменять старую схему на новую… Но если это так, тогда надо это обсуждать публично, встречаться с аграриями и доказывать, почему так».

Как сообщил Анатолий Кинах, он остается противником новой формы дотирования. «Считаю, что надо сохранить и совершенствовать действующий механизм, который направлен на повышение качественных характеристик в животноводстве. (…) И мы будем настаивать на таком варианте, потому что предложенный ранее в расчете на голову КРС не дает возможности создавать условия качественного развития животноводства в Украине», - сказал он.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного в конце октября центром «Социальный мониторинг», 62% производителей молока выступают против перехода к выплате дотаций на корову, «за» лишь 18%. В свою очередь, схему, при которой дотации выплачиваются на литр сданного молока, поддерживают 55% производителей.