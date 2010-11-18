Nemiroff увеличил продажи на внешних рынках на 83%

"Nemiroff Холдинг", один из крупнейших производителей алкогольной продукции, за 9 месяцев текущего года увеличил продажи продукции на внешних рынках на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (в натуральном выражении).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что всего в период с января по сентябрь 2010 года компанией было отгружено дистрибуторам по всему миру более 5,55 млн. девятилитровых кейсов продукции (1 кейс = 9 литров).

Положительная динамика продаж "Nemiroff Холдинга" отмечается в сети магазинов беспошлинной торговли Duty Free, рост отгрузок в которую составил 81% по итогам трех кварталов 2010 года.

Рост продаж продукции демонстрируют и ключевые водочные рынки. Так, в Польше этот показатель составил 20%, в странах СНГ – 28%. Четырехпроцентный рост первичных продаж отмечается и на национальном рынке – в Украине.

Справка УНИАН. "Nemiroff Холдинг" – один из крупнейших производителей алкоголя.

Производственные мощности компании: 2 ликеро-водочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая обл.). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). С октября 2010 года продукция международного бренда Nemiroff производится в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) "Алко Инвест", Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций.

По итогам первого полугодия 2010 года объем реализации продукции международного бренда Nemiroff в натуральном выражении вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Компания Nemiroff реализовала около 3,6 млн. дал напитков. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился до 203,8 млн. долл. США, что на 25% выше результата 1-го полугодия 2009 г.