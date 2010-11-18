«КВК» планирует увеличить долю ТМ «Medoff» на водочном рынке Украины до 10%

ООО «Крымская водочная компания» («КВК»), один из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции, планирует увеличить долю ТМ «Medoff» на водочном рынке Украины до 10% до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на бренд-менеджера торговой марки «Medoff» Михаила ДОЛЖЕНКО.

По словам М.ДОЛЖЕНКО, такой рост продаж станет возможным благодаря расширению ассортиментной линейки бренда и выводу нового продукта. «Только за счет продвижения Medoff Winter… к концу следующего года доля «Medoff» на рынке Украины превысит рубеж 10%», - сообщил бренд-менеджер.

При этом уточняется, что по данным исследовательской компании «MEMRB-IRI UKRAINE», за август-сентябрь 2010 года доля ТМ «Medoff» составила 8%.

Справка УНИАН. ООО «Крымская водочная компания» («КВК») – один из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции. Компания производит продукцию на арендованном ликеро-водочном заводе в Симферополе. В продуктовом портфеле «КВК»: «Medoff», «Природна коллекція. На березових бруньках», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная» и «Longmixer».