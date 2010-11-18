Рада почти втрое увеличила плату за землю

Верховная Рада почти в три раза увеличила ставки налога на земельные участки, расположенные в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не была проведена.

Об этом говорится в статье 275.1 Налогового кодекса (раздел «Плата за землю»), которая была сегодня принята во втором чтении.

В частности, в населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек применяется ставка налога 0,24 за 1 кв. м, 3-10 тыс. человек – 0,48 за 1 кв. м, 10-20 тыс. человек – 0,77 за 1 кв. м, 20-50 тыс. человек – 1,2 за 1 кв. м, 50-100 тыс. человек – 1,44 за 1 кв. м, 50-100 тыс. человек – 1,44 за 1 кв. м, 100-250 тыс. человек – 1,68 за 1 кв. м, 250-500 тыс. человек – 1,92 за 1 кв. м, 0,5-1 млн. человек – 2,4 за 1 кв. м, от 1 млн. человек и более – 3,36 за 1 кв. м.

При этом в Киеве, Симферополе, Севастополе и городах областного значения применяются коэффициенты от 1,2 до 3 в зависимости от численности населения.