Изменение механизма поддержки производства молока при рассмотрении НК не обсуждалось – Кинах

Предложение Министерства аграрной политики Украины об изменении действующего порядка дотирования производителей молока и мяса при подготовке проекта Налогового кодекса ко второму чтению не обсуждалось.

Об этом заявил изданию 24.ua председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Анатолий КИНАХ.

«Открытой публичной дискуссии по этому поводу не было, и в том числе в составе рабочих групп, которые сейчас работают над проектом Налогового кодекса. А в составе каждой рабочей группы есть представители бизнес-сообщества Украины, и там такие решения не принимались», – сказал он, комментируя сообщение о том, что существует согласованная позиция Кабмина относительно введения нового порядка дотирования производителей молока и что парламент за нее проголосует.

Слова А.КИНАХА подтвердил президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид КОЗАЧЕНКО. «Я не знаю, есть ли такие договоренности, но я знаю то, что большинство депутатов-аграриев поддерживают ту схему работы, которая была раньше, когда дотации выплачивались на сумму производимой продукции, а не на голову крупного рогатого скота», – пояснил он.

По словам А.КИНАХА, он остается противником новой формы дотирования. «Я считаю, что надо сохранить и совершенствовать действующий механизм, который направлен на повышение качественных характеристик в животноводстве… И мы будем настаивать на таком варианте, потому что предложенный ранее в расчете на голову КРС не дает возможности создавать условия для качественного развития животноводства в Украине», – сказал он.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного в конце октября центром «Социальный мониторинг», 62% производителей молока выступают против перехода к выплате дотаций на корову, «за» лишь 18%. В свою очередь, схему, при которой дотации выплачиваются на литр сданного молока, поддерживают 55% производителей.