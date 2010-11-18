В Винницкой обл. производство шоколадных изделий выросло на 80%

Предприятия Винницкой области в январе-октябре 2010 года увеличили производство шоколадных изделий на 79,94%, или 11,181 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 25,168 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, увеличение производства шоколадных изделий в январе-октябре 2010 года состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия области, а также в связи с ростом спроса на нее.

В частности, в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. производство шоколадных изделий в области увеличилось на 8,54%, или 0,275 тыс. тонн, – до 3,496 тыс. тонн, а по сравнению с октябрем 2009 года – на 25,66%, или 0,714 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года производство шоколадных изделий в Винницкой области увеличилось на 93,4%, или 10,467 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 21,672 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".