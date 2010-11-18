Производство газированной минеральной воды выросло на 8,5%

Производство газированной минеральной воды в Украине в январе-октябре т.г. выросло на 8,5% - до 93,4 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что в октябре т.г. было произведено 3,3 млн. дал, что на 54,3% меньше, чем в сентябре т.г., и на 34,2% меньше, чем в октябре 2009 года.

По информации Госкомстата, производство негазированной натуральной минеральной воды в Украине в январе-октябре т.г. выросло на 18,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, - до 23,2 млн. дал.

Согласно сообщению, в октябре т.г. было произведено 1,7 млн. дал негазированной минеральной воды, что на 27,4% меньше, чем в сентябре т.г., и на 6,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, за 2009 год в Украине было произведено 98,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 15,2% ниже показателя 2008 года. Производство негазированной минеральной воды в 2009 году составило 23,2 млн. дал, что на 21,3% меньше, чем в 2008 году.