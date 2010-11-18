Производство безалкогольных напитков снизилось на 3%
16:33, 18 ноября 2010Агро
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В Украине за январь-октябрь 2010 года произведено 127 млн. дал безалкогольных напитков, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в октябре т.г. производство безалкогольных напитков составило 5,6 млн. дал, что на 36,2% меньше показателя за сентябрь 2010 года и на 22,8% меньше показателя за октябрь 2009 года.
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