В Украине производство сигарет сократилось на 10,6%

В Украине производство сигарет, содержащих табак или смесь табака с заменителями табака, по итогам января-октября 2010 года составило 85,2 млрд. штук, что на 10,6% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в стране произведено 7,6 млрд. штук сигарет, что на 12,1% меньше, чем в сентябре 2010 года, и на 24,6% меньше, чем в октябре 2009 года.