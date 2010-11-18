В Винницкой обл. сократилась реализация зерновых и зернобобовых на 25,5%

В январе-октябре 2010 года реализация зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 25,5%, или 410,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,198 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В том числе, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 599,4 тыс. тонн пшеницы, что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; ржи – сократили на 8,1% – до 18,9 тыс. тонн, ячменя – на 7,9% – до 318,4 тыс. тонн

В январе-октябре т.г. цена зерновых и зернобобовых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 44,2%, или на 0,340 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 1,110 тыс. грн. за 1 тонну. Цена реализации пшеницы возросла на 38,8% - до 1,102 тыс. грн.; ржи - на 26,6% - до 771 грн. за 1 тонну; ячменя - на 38,6% - до 994,2 грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года реализация зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 29%, или 384,795 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 942,085 тыс. тонн.