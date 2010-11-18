Минприроды намерено вывезти 2 тыс. тонн пестицидов из 9 регионов

Министерство охраны окружающей природной среды Украины начало сбор и перезатаривание непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов на территории Волынской, Луганской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черновицкой областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, а до конца недели такие работы начнутся в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом сообщил директор департамента экологической безопасности министерства Александр СОКОЛОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, всего до конца года за средства государственного и областных фондов окружающей среды будет собрано и вывезено для уничтожения около 2 тысяч тонн пестицидов. При этом территория четырех областей (Волынской, Донецкой, Тернопольской и Черновицкой) и Севастополя будет полностью очищена от пестицидов.

А.СОКОЛОВ сообщил, что исполнителем работ выступает ГП «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Минприроды.

Учитывая отсутствие собственных мощностей в Украине, пестициды будут транспортированы для безопасного обезвреживания (уничтожения) на специализированные заводы за пределами Украины.

По информации пресс-службы, до конца 2010 года за счет государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины планируется вывезти 177,8 тонн пестицидов из АР Крим, 44,4 тонны – из Волынской области, 65,3 тонны – из Тернопольской, 152,2 тонны – из Хмельницкой, 13,3 тонны – из Черновицкой, 177,8 тонны – из Кировоградской, 373,4 тонны – из Донецкой, 197,1 тонны – из Луганской и 26,6 тонны – из Севастополя.

За счет областных фондов охраны окружающей природной среды планируется вывезти 379,5 тонн пестицидов из АРК, 60 тонн – из Киевской области и 59 тонн – из Винницкой, а по Донецкой области объемы еще определяются.

А.СОКОЛОВ отметил, что очистка Украины от опасных отходов – приоритетная программа министерства. «Уже в этом году мы вывезем большее количество устаревших пестицидов, чем в течение 2007-2009 гг. Стратегия Минприроды заключается не в точечной ликвидации складов и мест хранения, а в комплексной, полной очистке каждого региона. При условии сохранения необходимого финансирования планируем полностью решить вопрос ликвидации непригодных к использованию пестицидов до конца 2012 года», – отметил он.

По информации Минприроды, накопление непригодных к использованию пестицидов в Украине началось в 70-х годах после введения запрета на использование некоторых видов пестицидов. В большинстве случаев процесс накопления происходил бесконтрольно, неоднократно менялись владельцы складов пестицидов. Это привело к возникновению большого количества бесхозных пестицидов, потере документации, разрушению складов, тары и упаковочных материалов.

В течение 2007-2009 гг. из территории Украины было вывезено 1899 тонн непригодных пестицидов для их обезвреживания за пределами страны. К концу 2009 года количество непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов на территории Украины составляло 21,058 тыс. тонн. Общее количество складов превышает 3000.

В 2010 году в рамках программы Минприроды по очищению Украины от опасных отходов из Винницкой области уже вывезено 58 тонн, из Киевской – 109,72 тонны, из Херсонской – 76,66 тонны, из Ивано-Франковской – 80,1 тонны, из Запорожской – 381,33 тонны.