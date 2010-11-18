В Житомирской области поголовье КРС сократилось на 7,7%

В Житомирской области за январь-октябрь 2010 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 7,7%, или 21,9 тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 260,7 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в частности, поголовье коров за указанный период сократилось на 6,9 тыс. голов.

При этом Н.ДЕЙСАН уточнил, что за 10 месяцев т.г. в сельхозпредприятиях региона содержалось 89,9 тыс. голов КРС. В этой категории хозяйств количество КРС к аналогичному прошлогоднему показателю сократилось на 6,2%, или 5,9 тыс. голов.

Причинами сокращения численности КРС Н.ДЕЙСАН назвал его реализацию для переработки на перерабатывающие предприятия из-за слабой господдержки для обеспечения завершения комплекса осенне-полевых работ, проведения кормозаготовок, закупки горюче-смазочных материалов для подготовки вспашки под на зябь, а также выдачу поголовья КРС в счет имущественных паев.