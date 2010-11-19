В Сумской обл. аграрии произвели продукции на более чем 2 млрд. грн.

С начала года аграрии Сумской области произвели валового продукта на сумму более 2 миллиардов гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Сумской ОГА Сергея СЛИЗКОГО.

«Несмотря на сложные погодные условия, аграриям удалось увеличить производство сахарной свеклы, подсолнечника, сои», - отметил он.

По его словам, в области практически завершены уборочные работы. Общее производство зерна составляет около 1,4 млн. тонн, из которых более 500 тыс. тонн пшеницы.

«Полученный урожай гарантирует продовольственную безопасность области. В регионе сформирован трехмесячный запас, в государственный интервенционный фонд закуплено 33 тыс. тонн продовольственного зерна», - сказал С. СЛИЗКИЙ.

Наблюдается стабилизация и в животноводческой сфере – увеличилось поголовье свиней и птицы, на 11% больше произвели мяса. Кроме того, проведена значительная работа по восстановлению деятельности предприятий сахарной промышленности. С сентября этого года начал работать сахарный завод в селе Жовтневом Белопольского района. В результате создано более 500 новых рабочих мест, переработано 115 тыс. тонн сахарной свеклы и произведено 15 тыс. тонн сахара. В состоянии готовности к работе находится сахарный завод в Угроидах Краснопольского района.

«Благодаря улучшению инвестиционного климата в текущем году закладывается инвестиционная основа для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на Сумщине. За 9 месяцев в основной капитал предприятий аграрного сектора области направлено 170 млн. гривен инвестиций, что на 83% больше соответствующего периода прошлого года», - сказал заместитель губернатора.

По словам С. СЛИЗКОГО, возрождение сельского хозяйства является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития региона «Новая Сумщина-2015».