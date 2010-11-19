В Николаевской обл. подорожали овощи и фрукты, молоко, сыр, яйца и хлеб

С начала года в Николаевской области наибольший рост цен зафиксирован на овощи – на 25,2%, молоко, сыр и яйца – на 14,5%, фрукты – на 14,2%, хлеб и хлебопродукты – на 12%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия – на 11,5%. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли в цене на 10,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг подорожал природный газ - на 50,1%, твердое топливо – на 26,8%, сжиженный газ – на 9,4%, горячая вода и отопление – на 6,9%, проживание в общежитиях – на 5,5%, содержание и ремонт жилья – на 4,2%, квартирная плата – на 3,9%. Это стало основным фактором увеличения платы за жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 12,8%.

Подорожание в транспортной сфере на 5,5% обусловлено повышением стоимости услуг по обслуживанию и ремонту личных транспортных средств – на 24,8% и бензина – на 9,5%.

Справка УНИАН. За десять месяцев т.г. индекс потребительских цен по Николаевской области составил 109,1%, по Украине - 107,9%.