Во Львовской области цены на сахар повышаться не будут – ОГА

Во Львовской области цены на сахар повышаться не будут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня заявил заместитель губернатора Геннадий ДМИТРЕНКО.

Г.ДМИТРЕНКО также отметил, что Львовская область полностью обеспечена сахаром.

«Я не исключаю, что в целом по Украине цена на сахар может вырасти. Но в нашей области такие тенденции не наблюдаются. Потребности Львовщины полностью обеспечивает Радехивский сахарный завод», - цитирует Г.ДМИТРЕНКО пресс-служба ОГА.