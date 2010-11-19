Во Львовской области цены на сахар повышаться не будут – ОГА
10:58, 19 ноября 2010Агро
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Во Львовской области цены на сахар повышаться не будут.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня заявил заместитель губернатора Геннадий ДМИТРЕНКО.
Г.ДМИТРЕНКО также отметил, что Львовская область полностью обеспечена сахаром.
«Я не исключаю, что в целом по Украине цена на сахар может вырасти. Но в нашей области такие тенденции не наблюдаются. Потребности Львовщины полностью обеспечивает Радехивский сахарный завод», - цитирует Г.ДМИТРЕНКО пресс-служба ОГА.
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