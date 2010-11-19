В Сумской обл. производство продукции животноводства упало на 2,9%

Объем производства продукции животноводства в Сумской области за январь-октябрь т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., уменьшился на 2,9%, в т.ч., в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности - на 3,3%, в хозяйствах населения – на 2,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

За отчетный период в области произведено мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) 44,7 тыс. т, молока - 369,1 тыс. т, яиц - 234,9 млн. шт. По сравнению с январем-октябрем 2009г. производство молока и яиц уменьшилось на 7,1% и 4,3% соответственно, а мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) увеличены на 6,4%.

В хозяйствах населения за январь-октябрь 2010 г. произведено по 66,4% мяса и молока, 79,9% яиц.

По состоянию на 1 ноября 2010 г. содержалось 47,9% крупного рогатого скота (на соответствующую дату в прошлом году - 47,1%), в т.ч. коров - 60,5% (61,1%), свиней - 61,3% (60,4%), овец и коз - 83,8% (83,7%), птицы - 86,7% (91, 2%).