В Сумской обл. цены реализации агропродукции выросли на 45,8%

В Сумской области средние цены продажи продукции аграрными предприятиями по всем каналам реализации в январе-октябре 2010 г. по сравнению с январем-октябрем 2009 г. увеличились на 45,8%, в т.ч. на продукцию растениеводства - на 48,6%, на продукцию животноводства - на 38,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В январе-октябре 2010 г. по сравнению с январем-октябрем 2009 г. общие объемы продажи скота и птицы (в живом весе) увеличили аграрные предприятия 12 районов, из них больше всего - Ямпольского (в 2,7 раза), Буринского (в 2,3 раза) и Тростянецкого (на 49,5%).

Продажа молока уменьшилось хозяйствами 12 районов, из них больше всего - Великописаревского (на 44,4%), Липоводолинского (на 24,8%) и Путивльского (на 17,3%).

Продажа яиц уменьшена хозяйствами трех районов.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-октябре 2010 г. составила 1154,5 грн. за тонну (в январе-октябре 2009 г. - 833,5 грн. за т).