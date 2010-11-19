В Сумской обл. производство продукции растениеводства упало на 11,1%

Объем производства продукции растениеводства в Сумской области за январь-октябрь 2010 г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. на 11,1%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности - на 13,8%, в хозяйствах населения - на 8,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

По состоянию на 1 ноября 2010 г. общее производство зерновых и зернобобовых культур составило 13207,0 тыс. ц зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 27,1% меньше против соответствующей даты прошлого года, в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями намолочено 12071,8 тыс. ц (на 27,3%), хозяйствами населения - 1135,2 тыс. ц (на 24,6%).

В среднем с 1 га обмолоченной площади получено 22,8 ц зерна против 30,6 ц в прошлом году, в т.ч. сельхозпредприятиями - 23,2 ц против 31,2 ц, хозяйствами населения - 19,9 ц против 25,7 ц с 1 га.

В облстате сообщили, что объем производства валовой продукции АПК Сумской области за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. сократился на 8,6% - до 2586,0 млн. гривен (в сопоставимых ценах 2005 г.).

В частности, производство валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности уменьшилось на 11,4%, в хозяйствах населения - на 6,6%.