В Крыму объем вылова рыбы уменьшился на 14%
13:08, 19 ноября 2010Агро
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В январе-октябре 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 8895 тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
По сравнению с аналогичным периодом вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 14,1% (январь-октябрь 2009 г. - 10 359 тонн). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 39,6% и составил 472 тонны (январь-октябрь 2009 г. - 782 тонны).
Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 37,2% до 5,2 тыс. тонн.
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