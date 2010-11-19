В Крыму объем вылова рыбы уменьшился на 14%

В январе-октябре 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 8895 тонн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По сравнению с аналогичным периодом вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 14,1% (январь-октябрь 2009 г. - 10 359 тонн). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 39,6% и составил 472 тонны (январь-октябрь 2009 г. - 782 тонны).

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 37,2% до 5,2 тыс. тонн.