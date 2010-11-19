В Житомирской обл. объем закупки молока у населения сократился на 10%

В Житомирской области за январь - октябрь т.г. количество закупленного молокоперерабатывающими предприятиями молока у населения сократилось на 10% - до 173, 8 тыс. тонн.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН итоговых материалах работы агропромышленного комплекса Житомирской области за 10 месяцев текущего года.

Отмечается, что за отчетный период в личных крестьянских хозяйствах предприятия закупили 122 3 тыс. тонн молочного сырья или 82% от объемов аналогичного прошлогоднего периода.

Анализ объемов заготовки молока в регионе в указанном периоде свидетельствует, что в этом году закупку молока осуществляли 7 предприятий - ОАО " Житомирский маслозавод" (116% к соответствующему периоду прошлого года), ДП "Ружинмолоко" (163%, соответственно), "Рыхальский завод сухого молока" (150%), ООО "Барановский молокозавод" (158%), ОАО "Галеевский маслозавод" (103%) и ДП "Эней". ООО "Брусиловский маслозавод" объемы заготовки молока увеличил в 7 раз.

В то же время, снизили объемы закупки ООО «Андрушевский маслосырзавод" (86 %) и ДП "Молочный завод" Рейнфорд" ( 75%). Ктроме того, в этом году не осуществляют заготовку молока ДП "Новоград-Волынский сыркомбинат" и ОАО "Овручский молочноконсервный комбинат".