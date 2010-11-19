В Донецкой обл. больше всего подорожали молочные продукты

В Донецкой области октябре, по сравнению с сентябрем больше всего подорожали молочные продукты: сыр и творог – на 5,8%, сливочное масло – на 5,4%, молоко – на 3,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Отмечается, что за отчетный период все продукты питания в Донецком регионе подорожали в среднем на 11,9%.

Так, рыба и продукты из рыбы за 10 месяцев этого года подорожали на 5,1%, мясо и мясопродукты – на 6,5%, фрукты – на 10,7%, хлеб – на 14,1%, растительное масло – на 14,8%, сахар – на 14,9%, молоко – на 15,9%, сливочное масло – на 25,8%, сыр и творог – на 26%, овощи – на 31,9%, гречневая крупа – в 1,8 раза.

Справка УНИАН, В Донецкой области уровень инфляции в октябре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 8,7%.

В годовом измерении потребительские цены повысились в Донецкой области в среднем на 10,8%, в то время как в Украине – на 10,1%.