Вылов рыбы за 10 месяцев снизился на 9,6%

В Украине в январе-октябре 2010 г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 175,5 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 15,8% меньше, сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что вылов рыбы уменьшился на 9,6% и составил 172,2 тыс. тонн (98,1% общего объема). Объем добывания других водных живых ресурсов составил 3,3 тыс. тонн, что составляет 18,7% от показателя соответствующего периода прошлого года.