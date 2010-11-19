В Черкасской обл. продающие алкоголь и сигареты предприятия работают с нарушениями

В Черкасской области все предприятия, осуществляющие торговлю водкой и табачными изделиями, работают с нарушениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Черкасской области, по результатам проверок 1156 фирм, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, налоговики выявили 1156 нарушений. К нарушителям применены финансовые санкции в сумме 9794,4 тыс. грн.