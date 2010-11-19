В Украину доставили рекордную партию бананов

Самую крупную в нынешнем году партию бананов (5600 т) доставил в Одесский порт т/х ALMEDA STAR (158 м, флаг Багамские о-ва), сообщает сайт ОМТП.

- В прошлом поставки в 5-6 тыс. тонн одним судном не были редкостью, - прокомментировал событие старший стивидор компании «Новотех-терминал» Николай Тымунь. - Однако в этом году импортеры из-за кризиса в банковской сфере испытывают трудности с кредитованием закупок. Поэтому тропические плоды доставлялись небольшими партиями порядка 2-3 тыс. тонн. Вдвое большая сделка была прокредитована, очевидно, в расчете на традиционный предновогодний рост спроса и быстрый возврат денег...

Несмотря на кризис, украинцы не стали меньше покупать бананов и даже наоборот. По данным службы экономики ГП «ОМТП» за 10 месяцев 2010 года через Одесский порт проследовало 143 151 тонн этого груза, что на 37 тыс. тонн больше чем за тот же период прошлого года.