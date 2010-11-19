В Винницкой обл. реализация скота и птицы увеличилась на 6%

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-октябре этого года увеличили реализацию скота и птицы в живом весе на 5,9% или 1,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 30,8 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Отмечается, что за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 11,7 тыс. тонн крупного рогатого скота, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; птицы – на 1,3% – до 12 тыс. тонн, в то же время свиней – увеличили на 39,3% – до 7 тыс. тонн.

В январе-октябре цены скота и птицы, которые реализуются сельхозпредприятиями области, увеличились на 3,3% или на 0,317 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 9,927 тыс. грн. за 1 тонну. При этом цена реализации КРС возросла на 8,1% - до 9,099 тыс. грн.; свиней – сократилась на 23,3% - до 11,26 тыс. грн. за 1 тонну и птицы – возросла на 14,6% – до 9,955 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года реализация скота и птицы в живом весе сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 6,8% или 2,066 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 28,32 тыс. тонн.