В Винницкой обл. производство сухого молока выросло на 11,1%

Предприятия Винницкой области в январе-октябре этого года, по сравнению с январем-октябрем 2009 г., увеличили производство сухого молока на 11,1%, сливок и сгущенки – на 22,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства вызван возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением спроса на аналогичную продукцию импортного производства.

В частности, в январе-октябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 7,924 тыс. тонн молока сухого, что на 11,07% или на 0,790 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-октябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 2,130 тыс. тонны молока сгущенного, что на 13,66% или на 0,256 тыс. тонн больше, чем в январе-октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 года предприятия Винницкой области по сравнению с январем-сентябрем 2009 годом увеличили производство сухого молока на 10,77%, сливок и сгущенки – на 22,2%.