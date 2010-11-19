В Житомирской обл. производство молока в агроформированиях выросло

В Житомирской области за 10 месяцев текущего года производство молока в агроформированиях выросло к аналогичному прошлогоднему показателю на 1,4% - до 78,6 тыс. тонн.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН итоговых документах о работе агропромышленного комплекса области за 10 месяцев т.г.

Отмечается, что в хозяйствах Андрушевского района валовой надой молока вырос в указанном периоде в 1,7 раза, Житомирского - в 1,9 раза, Брусиловского-1,2 раза.

Также уточняется что наибольший валовой надой молока получен в хозяйствах Попельнянского района - 14 332 тонн, Ружинского - 12 499 тонн, Овручского - 7004 тонн.

Уменьшение валового производства молока за десять месяцев года в среднем на 16% допущено агроформированиями Малинского, Бердичевского и Барановского районов.

Средний надой от коровы в указанном периоде в агроформированиях составил 2 594 кг молока, что на 314 кг или на 13,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя.