В следующем году в Сумах появится оптовый сельскохозяйственный рынок

В 2011 году в Сумах появится оптовый сельскохозяйственный рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Сергей СЛИЗКИЙ.

По его словам, вероятнее всего, рынок разместится на земельном участке в 18 га, который находится на выезде из областного центра в сторону села Красное.

«Этот вопрос еще прорабатывают специалисты, но в приоритете — именно этот участок. О нем уже есть договоренность с городскими властями», - сказал С. СЛИЗКИЙ.

При этом он подчеркнул, что при создании рынка в Сумах будет учитываться опыт львовского оптового сельскохозяйственного рынка «Шувар», на котором ежедневно торгуют до 400 производителей и реализаторов сельхозпродукции.

«Оборот на рынке «Шувар» составляет 1,2 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции в день, а с каждым сельсоветом подписан договор о сотрудничестве. Делегация Сумской области недавно изучила опыт работы этого рынка, и он нам подходит», - отметил замгубернатора.

С.СЛИЗКИЙ также сообщил, что частный сумской инвестор уже заказывает бизнес-план строительства рынка, стоимость которого, по приблизительным подсчетам, составит более 100 тыс. гривень.