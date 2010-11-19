Объем выпусков евробондов украинских агрокомпаний до конца года может составить 1,3 млрд. дол. - эксперт

Общий объем выпусков евробондов украинских агрокомпаний до конца 2010 г. может составить 1,3 млрд. дол. Об этом сообщил УНИАН ведущий аналитик инвестиционной группы «Сократ» Станислав КАРТАВЫХ.

По его оценке, на данный момент общий объем выпусков еврооблигаций агрокомпаний составляет 800 млн. долл.

По информации С.КАРТАВЫХ, в 2010 г. пять компаний аграрного сектора заявили о планах выхода на рынок еврооблигаций: "Мироновский хлебопродукт" (МХП), "Авангард", "Мрия", "Агротон" и "Райз". При этом, по словам С.КАРТАВЫХ, МХП и "Авангард" удачно разместили свои евробонды, "Мрия" провела road show, и хотя результаты размещения пока неизвестны, аналитик ожидает, что оно также будет успешным. Из оставшихся двух компаний ("Агротон" и "Райз"), по мнению С.КАРТАВЫХ, именно "Агротон" имеет наибольшие шансы на успешное размещение. Он также не исключил, что в течение года еще несколько компаний аграрного сектора выйдут на рынок внешних заимствований.

Аналитик отметил, что украинские агрокомпании в большинстве своем прибегают к внешним займам для реструктуризации существующей задолженности и снижения стоимости привлекаемого ресурса.