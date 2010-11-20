Завтра в Украине ожидаются дожди

21 ноября, по прогнозам синоптиков, на территории Украины ожидаются дожди, лишь в западных областях и на крайнем востоке без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, в южных областях и на Закарпатье до 13°; в Крыму ночью 5-10°, днем 11-16°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° тепла.

В Киеве и области возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°. По г. Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.