Минагрополитики оценивает состояние 91,5% посевов озимых как хорошее и удовлетворительное

Министерство аграрной политики Украины оценивает состояние 91,5% посевов озимых как хорошее и удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

По данным регионов, из посеянных озимых на зерно на площади 8,189 млн. га всходы получены на 7,976 млн. га, или на 97,4% площадей, из них в хорошем состоянии находятся 3,994 млн. га (50,1%), в удовлетворительном – 3,307 млн. га (41,4%), слабые и изреженные всходы составляют 0,7 млн. га, или 8,5%.