В Украине собрано 41,3 млн. тонн зерна – МинАП

По состоянию на 19 ноября, в Украине обмолочено 14,5 млн. га (99,4% от прогноза) зерновых и зернобобовых культур (вместе с кукурузой), намолочено 41,3 млн. тонн зерна (в бункерном весе) при средней урожайности 28,4 ц/га (в 2009 году – 30,9 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

Кукуруза на зерно убрана с площади 2,6 млн. га (98% от прогноза), получено 11,9 млн. тонн зерна при урожайности 45,9 ц/га. Подсолнечник собран на площади 4,4 млн. га (100% от прогноза), получено 7,15 млн. тонн семян при урожайности 16,1 ц/га.

Соя собрана на 1,031 млн. га (99% от прогноза), что на 420 тыс. га больше, чем в прошлом году, получено 1,7 млн. тонн зерна при урожайности 16,1 ц/га.

Также, по информации МинАП, в Украине завершается уборка сахарной свеклы. Выкопано 490 тыс. га (99% от прогноза), накопано 14,7 млн. тонн при урожайности 299 ц/га.

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 13,1 млн. га (99% от прогноза), в том числе глубокая пахота – 867 тыс. га, или 111% от прогноза.

Напомним, по уточненным данным регионов, производство зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств в весе после доработки ожидается на уровне 39,6 млн. тонн. В том числе пшеницы – 17,2 млн. тонн, ячменя – 8,7 млн. тонн, ржи – 496 тыс. тонн, овса – 489 тыс. тонн, гороха – 477 тыс. тонн, кукурузы – 11,6 млн. тонн, гречихи – 148 тыс. тонн, проса – 118 тыс. тонн.

Производство картофеля прогнозируется на уровне 18,9 млн. тонн (2009 г. – 19,6 млн. тонн), а овощей на уровне 7,5 млн. тонн (2009 г. – 8,3 млн. тонн).