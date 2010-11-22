«Радомышль» начнет производство детских соков под ТМ «Тёма»

Пивобезалкогольный комбинат «Радомышль» до конца ноября намерен начать производство детских соков под ТМ «Тёма». Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГК «Рідна Марка» Анна ФЕДЕЧКО.

По информации А.ФЕДЕЧКО, ПБК «Радомышль» сертифицировал производство детского питания по системе управления качеством и безопасностью пищевой продукции, а также систему менеджмента качества продукции всех своих производств на соответствие требованиям ISO 9001: 2008 и ISO 22000:2005. Сертификация проводилась на основе принципов анализа рисков и критических точек (НААСП).

Сообщается, что получение сертификата на производство детского питания позволит на мощностях ПБК «Радомышль» до конца месяца запустить производство детских соков, рекомендованных к употреблению детям первого года жизни.

А.ФЕДЕЧКО сообщила, что под новый продукт не будет выводиться собственная торговая марка, а будет осуществляться розлив продукции под ТМ «Тёма» (ТМ «Тёма» принадлежит производителю молочных продуктов ОАО «Юнимилк»). Она отметила, что переговоры с компанией «Юнимилк» по этому вопросу подходят к завершающему этапу.

В компании отметили, что сертификация производства детского питания положительно повлияет на увеличение объемов производства ПБК «Радомышль». "Мы прогнозируем рост объемов производства ПБК уже в ноябре этого года", – отметила директор департамента технологического развития ГК «Рідна Марка» Зиновия ЗЕЛЕНЮХ.

По словам директора ПБК «Радомышль» Владимира КИЛМЫКА, рост объемов производства достигнет 10%.

Справка УНИАН. ПБК «Радомышль» - основная производственная база группы компаний ГК «Рідна Марка». На производственных мощностях ПБК производятся соки и нектары ТМ «Мрія», морсы ТМ «Морс Лісова Ягода», пиво ТМ «Пшеничне Еталон», «Пивоварня Радомышля», «Радомышль», квас ТМ «Дреавлянський».

ОАО "Юнимилк" основано в 2002 году. Компания является одним из крупнейших производителей молочной продукции в РФ и Украине.

В Украине компании принадлежит киевский завод "Галактон" и Кременчугский гормолокозавод.