«ИНГ Банк Украина» предоставил кредит Хмельницкому элеватору

ПАО «ИНГ Банк Украина» предоставило кредит 31,597 млн. грн. ОАО «Хмельницкий элеватор».

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кредит предоставлен сроком на 36 месяцев под плавающую процентную ставку - плавающая, процентная ставка составляет 1,5% годовых и ставка Libor для соответствующего расчетного периода, для первого транша процентная ставка - 1,97%.

Кредит должен быть возвращен денежными средствами путем их перечисления на ссудный счет банка по свободному графику возврата средств, но не позднее, чем 29.04.2013 года.

ОАО «Хмельницкий элеватор» привлек кредитные средства для пополнения оборотных средств, выполнение обязательств по контрактам, приобретение материалов и т.д.

Как сообщал УНИАН, 2009 год компания «Хмельницкий элеватор» закончила с чистой прибылью 7,347 млн. грн. В 2009 году «Хмельницкий элеватор» увеличил чистый доход на 25,6%, или на 6,654 млн. грн. по сравнению с 2008 годом до 32.645 млн. грн.

Справка УНІАН. Открытое акционерное общество "Хмельницкий элеватор" основан в 1928 году (г. Хмельник, Винницкая область). В состав ОАО "Хмельницкий элеватор" входит центральное хозяйство - элеватор, который занимает площадь 9,5 га. Предприятие занимается приемом, отпуском и хранением зерновых культур, а также предоставлением услуг давальцам по доведению зерновых культур к стойким кондициям и его сохранением. 83,8904828214% акций ОАО "Хмельницкий элеватор" владеет "Альфред С.Топфер Интернешенал Нидерландс" (Нидерланды).